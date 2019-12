Mit Umbringen bedroht: Afghane festgenommen

Gegen 19.45 Uhr hielten mehrere Security-Mitarbeiter der ÖBB den amtsbekannten 23-Jährigen im Bereich der Gastro-Mall an und forderten ihn auf, das Gebäude zu verlassen. Der 23-Jährige reagierte äußerst aggressiv und bedrohte die Mitarbeiter mit dem Umbringen. Darauf verständigten sie die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Hauptbahnhof nahmen den Verdächtigen fest und brachten ihn in die Polizeiinspektion. Nach Abschluss der Erhebungen wird er über Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden.