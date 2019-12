WAC-Knipser: Unter fünf Millionen Euro geht nichts

Es war eine von Turbulenzen geprägte „Achterbahnfahrt“, die die WAC-Familie am gestrigen Rückflug von Rom erlebte - aber das tat der Freude über diese großartige „Reise durch Europa“ keinerlei Abbruch. Begonnen von der hochemotionalen Auslosung in Monaco, als man mit dieser absoluten Supergruppe beschenkt wurde, bis hin zu diesem glanzvollen Schlusspunkt, diesem erkämpften UND erspielten 2:2 bei der großen AS Roma - Erlebnisse, Eindrücke, die keiner, der dabei war, je vergessen wird.