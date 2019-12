Schon fast 10.000 Steirer haben unterschrieben

Seit August kann man für das Klimavolksbegehren, deren Protagonisten am Freitag in der Grazer Schmiedgasse mobil machten, seine Unterstützungserklärung abgeben. Die 8401 Unterschriften, die notwendig sind, um das eigentliche Volksbegehren (Start 2020) dann einzuleiten, hat man schon längst in der Tasche.

(Bild: Christian Jauschowetz)