Kandidatin kam mit Kamera zu Führerschein-Prüfung

Undurchdacht war dieser Coup in einer Fahrschule in Waidhofen. Als die Aufsichtsperson bei der theoretischen Führerscheinprüfung den Raum verließ, witterte eine „technikaffine“ Frau aus dem Bezirk Amstetten ihre Chance. Die Handy-Kamera unter der Bluse wurde aktiviert und übermittelte die Fragen an zwei weitere Komplizen zuhause.