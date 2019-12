Jungfernflug für 1. E-Verkehrsflugzeug der Welt

Der Flug war natürlich Chef-Sache. Am Steuer saß Greg McDougall, der an der Spitze des Unternehmens Harbour Air steht und Feuer und Flamme für den Elektro-Antrieb ist - so sehr, sodass er am liebsten seine gesamte Flugzeugflotte, insgesamt 40 Wasserflugzeuge, auf elektrischen Betrieb umstellen will. „Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun.“ Abgesehen von Einsparungen im Vergleich zu Flugzeug-Treibstoff könnte das Unternehmen Millionen an Wartungskosten sparten, da Elektromotoren „drastisch“ weniger wartungsanfällig seien.