Kokain-Dealer vergrub Drogen in der Erde

Kriminaldienstbeamte aus dem Bezirk Braunau am Inn führten seit Oktober 2019 Ermittlungen gegen einen 46-jährigen serbischen Staatsbürger aus Mattighofen, welcher beschuldigt wird, größere Mengen Kokain im Raum Mattighofen, Braunau am Inn und Schärding verkauft zu haben. Er bezog das Kokain aus Regensburg und versteckte es in Erdbunkern. Als Lieferant wurde ein 54-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger aus Regensburg ausgeforscht.