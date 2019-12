Champions League: Das Zittern der Großen

In der Champions League geht es heute erstmals ans Eingemachte: Inter Mailand und Dortmund rittern im Fernduell um Platz zwei in der Gruppe F, die Italiener würden mit einem Heimsieg über den bereits fix aufgestiegenen FC Barcelona die Deutschen aus dem Bewerb werfen. In Gruppe H wird es vom Trio Ajax, Valencia und Chelsea ebenso einen Klub erwischen.