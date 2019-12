Bullen-Gegner: Jüngster Goalie in Champions League

Ein nicht einmal 18 Jahre alter Bursche wird heute versuchen, der Angriffsmaschinerie von Napoli zu widerstehen. Und das wird alles andere, als eine leichte Aufgabe. Man erinnere sich nur an die Partie von Salzburg in Neapel. Aber Coach Wolf traut ihm die Aufgabe zu. So, wie er das am Wochenende schon gegen Cercle Bruges (2:1) tat. Und das bedeutet, wie auch immer das Match ausgeht, ein Rekord wird an diesem Tag sicher gebrochen.