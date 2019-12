Neues Rektorat an Kunstuni Graz endlich komplett

In den langwierigen Auseinandersetzungen rund um die Wahl des Rektors an der Kunstuniversität Graz (KUG) hat der bereits im Juni 2018 gewählte Rektor Georg Schulz nun auch sein Rektorsteam genehmigt bekommen. Es besteht aus drei Vizerektorinnen und einem Vizerektor, Schulz selbst wird den Bereich Kunst übernehmen. Die Rektoratsperiode startet mit dem 1. März 2020, teilte die KUG am Montag mit.