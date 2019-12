Flock startet als Zweite in Lake Placid in Saison!

Flock ist aufgrund einer Reglement-Änderung in diesem Winter mit zehn Kilogramm mehr im Kanal unterwegs, der Skeleton und sie haben jeweils fünf „zugenommen“. Die Athletin freilich an Muskelmasse. „Ich bin mit diesem Auftakt natürlich super happy, vor allem mit dem Ergebnis. Ich hatte eigentlich zwei fehlerhafte Läufe - und wenn dann am Ende Platz zwei rauskommt, ist das natürlich erfreulich“, sagte Flock. Ihr nächstes Rennen ist am 13. Dezember erneut in Lake Placid.