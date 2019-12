Nur zwei Lebendfallen für immer mehr Problem-Biber

Immer mehr Biber müssen in Kärnten - wie berichtet - umgesiedelt werden, weil sie für Probleme sorgen. Der Biber im Park beim Stift Viktring in Klagenfurt muss auf seinen „Umzug“ warten. Denn nicht nur die Aussiedlungsgebiete werden knapp, es fehlt auch an Lebendfallen. Das Land Kärnten verfügt über genau zwei.