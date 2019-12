Auf der Donau kann man jetzt „Weltreisen“ machen

Wo sich noch vor wenigen Wochen unzählige sonnenhungrige Badegäste und Ausflügler tummelten, ist es nun sehr still geworden. Doch nicht überall auf der Alten Donau in Wien herrscht Winterruhe: Heuer gibt es erstmals auch in den kalten Wintermonaten die Gelegenheit, mit dem Boot eine Runde auf dem Wasser zu drehen - krone.tv durfte auf eine Spritztour mit. Frisch gebackene Kekse gab es obendrauf!