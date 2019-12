Im Vollrausch mit fremdem Quad Unfall gebaut

Ein 19-jähriger Mann aus Vöcklabruck nahm in Salzburg gemeinsam mit einem flüchtig Bekannten am 5. Dezember kurz vor 5 Uhr früh ein nicht zugelassenes Quad ohne Wissen des Besitzers in Betrieb. Die beiden fuhren ohne Helm auf der Landstraße in Richtung Samstraße.