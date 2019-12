Der steinige Weg in den Spitzensport

Wie schaut es im Skisport aus?

Hütter, Schmidhofer, Siebenhofer, Tippler, Heider, Scheib – der Weltcup-Kader ist voll mit Steirerinnen. „In der Vergangenheit wurde eben gut gearbeitet“, erklärt Verbandsvizepräsidentin Renate Götschl. Und auch heute ist der Zulauf an Talenten ungebrochen, die Landeskader sind voll. Was immer mehr fehlt, ist die Breite. Es gibt ja kaum mehr Skikurse, viele Lehrer tun sich diese aus Angst vor Haftungen nicht mehr an. „Wir müssen die Kleinsten wieder auf die Pisten bringen, starten Schwerpunkte in Kindergärten und Volksschulen.“