Pkw-Lenkerin (72) stößt mit Zug zusammen

Die 72-Jährige lehnte eine Behandlung durchs Rote Kreuz ab. Auch die Insassen im Zug blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Zug wurde im rechten Frontbereich beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Zell am See war mit zwei Fahrzeugen und sechs Personen im Einsatz. Die Westbahnstrecke im Bereich Zell am See war rund eine Stunde lang gesperrt. Ein Alkotest verlief bei der Frau und dem Zugführer negativ.