Wirtschaftsbund stärkt regionalem Handel Rücken

Österreich hat sich in der EU zwar bereits für neue europaweite Modelle eingesetzt, ist aber am Widerstand einzelner Mitgliedsstaaten gescheitert. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, eine europäische Lösung für die Besteuerung von Online-Geschäftsmodellen einzufordern, ist sich der Wirtschaftsbund NÖ-Obmann sicher. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ergänzt: "Ich bin überzeugt davon, dass nirgends auf der Welt so ökologisch produziert und gewirtschaftet wird, wie bei uns in Österreich. Das gilt für die Landwirtschaft wie für die Wirtschaft, für Industriebetriebe und bäuerliche Familienbetriebe. Wir müssen daher auch darauf achten, dass Produkte nicht nur hier gekauft, sondern auch hier hergestellt werden."