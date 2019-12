Zeuge vor Gericht: „Ich wusste, da passiert etwas“

Zweite Person im Schlafsack?

Vernommen wurde auch ein Mann, der seinerzeit in Seisenbachers Judo-Verein trainiert und an Wochenenden an Trainingslagern teilgenommen hatte. „Es gab komische Situationen, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe“, schilderte der mittlerweile 29-Jährige. Bei einer Gelegenheit habe er in der Nacht im Matratzenlager in Seisenbachers Schlafsack „eindeutige Bewegungen wahrgenommen, die ich sehr komisch gefunden habe als kleines Kind“. Er sei damals acht oder neun Jahre alt gewesen. Die Bewegungen beschrieb der Zeuge als „ruckartig“ und „schaukelig“: „Ich wusste, da passiert etwas.“ Im Schlafsack habe sich eine zweite Person befunden, nahm der 29-Jährige an.