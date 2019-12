Robotik und Digitalisierung sind mehr als Technik

An der Kepler-Uni in Linz sind vor allem Techniker und Juristen beheimatet, an der Universität für Angewandte Kunst in Wien die kreativen Künste: „Wir wagen nun eine Allianz“, gibt Meinhard Lukas, Rektor der JKU preis. Denn: „Wir sehen Digitalisierung und Robotik nicht nur als technische Entwicklungen, sondern auch als gesellschaftliche Phänomene.“