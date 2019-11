Einbrecher drangen in Wohnhaus in Bürmoos ein

Unbekannte brachen am Donnerstagvormittag in ein Wohnhaus in Bürmoos ein. Nachdem die Täter über die Terrasse in das Haus eindrangen, durchstöberten sie sämtliche Zimmer. Im Schlafzimmer öffneten die Unbekannten einen Safe und stahlen die Wertgegenstände. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.