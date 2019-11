„Wir sind weder regierungs- noch oppositionsfähig“

Dornauer gibt Monatsgehalt an Bundespartei ab

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer griff angesichts der tristen finanziellen Lage der Partei zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Er werde „als Sofortmaßnahme“ ein Monatsgehalt als Klubobmann im Tiroler Landtag an die Bundespartei abgeben, kündigte er am Donnerstag an. Dies sei Ausdruck seiner „hundertprozentigen Solidarität mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Löwelstraße“, so Dornauer. „Jeder Mitarbeiter der gehen muss, ist einer zu viel. Krisen sind dazu da, gemeinsam schneller Lösungen zu finden.“