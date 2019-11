Alle wollen Veränderung - „aber niemand weiß, wie“

Der in der Kritik stehende Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch will dem Bundesparteivorstand am 9. Dezember ein „neues Finanzregulativ“ vorlegen. Ziel sei ein ausgeglichenes Budget für 2020 und ein Sanierungsplan für die Bundespartei. „Ansonsten sind wir wirtschaftlich nicht in der Lage, wieder auf die Gewinnspur zu kommen“, so Deutsch. Der Sanierungsplan sehe vor, dass die Bundesgeschäftsstelle bis 2025 schuldenfrei wird.