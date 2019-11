„Schwere Zeit für SPÖ, schwere Zeit für mich“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner hat ihren Sparkurs in der Bundespartei verteidigt. Man werde für jeden einzelnen der bis zu 27 von Kündigungen betroffenen Mitarbeiter eine „individuelle, sozial verträgliche Lösung“ suchen, sagte Rendi-Wagner am Donnerstag. Die Vertrauensfrage will sie im kommenden Parteivorstand nicht stellen. Angesichts der innerparteilichen Kritik an ihrer Vorgehensweise betonte sie, ihren Parteifreunden nichts über die Medien ausrichten zu wollen, aber in regem Austausch zu stehen.