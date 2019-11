Überfall auf Wörglerin (80) holt Kroaten ein

DNA-Spuren nach Taten in Kundl und Wörgl

Bei beiden Taten wurden DNA-Spuren gesichert, die zunächst ergaben, dass an beiden Taten der selbe Täter beteiligt war. Die DNA-Spuren stimmten zum Teil überein, allerdings konnte dieses DNA-Profil keiner bekannten Person zugeordnet werden. Ende 2018 ergab der automatische Spurenabgleich in der DNA-Datenbank einen in Deutschland lebenden Kroaten als Spurenverursacher. Er wurde aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Innsbruck in Deutschland festgenommen, nach Österreich ausgeliefert und am 22. Oktober rechtskräftig zu einer 20 Monaten Haft verurteilt. Der 46-Jährige sitzt in der Justizanstalt Innsbruck, er bestreitet die Tatbeteiligungen vorerst, der Prozesstermin ist offen.