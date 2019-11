Bauern blockieren Paris mit 1000 Traktoren

Einen Tag nach den Bauernprotesten in Berlin sind am Mittwoch auch in Paris wütende Landwirte auf die Straße gegangen: Mit mehr als 1000 Traktoren zogen französische Bauern in die Hauptstadt. Sie blockierten den Verkehr unter anderem auf der Pariser Ringautobahn. Ziel der Landwirte sind höhere Preise für Getreide und andere Produkte.