„Eurofighter“ LASK mit Flug in die Finsternis

Sonnenaufgang 9.18 Uhr, Sonnenuntergang 14.53 Uhr! Nur 560 km entfernt vom Polarkreis sind die Tage derzeit kurz, die Nächte lang und die Temperaturen eisig. Trotzdem soll für den LASK am Donnerstag in Trondheim die „Mitternachtssonne“ scheinen. Dank einem Sieg beim norwegischen Vierten, den man in Linz mehr dominiert hatte, als der 1:0-Sieg erahnen lässt. Und gegen den man jetzt in der Europa League die Punkte 8, 9 und 10 erobern will und damit bei Lissabon-Schützenhilfe gegen Eindhoven schon den vorzeitigen Aufstieg in die K.-o.-Phase schaffen könnte. Wofür der LASK alles tut: