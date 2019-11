DDR-Jubelfeier an Uni: „Gesetz nachschärfen“

„Die Universität soll und muss immer ein Ort von intellektuellen Auseinandersetzungen sein, aber bei der angekündigten Veranstaltung findet kein Diskurs zwischen Befürwortern und Gegnern des ehemaligen DDR-Regimes statt, sondern nur eine klare einseitige Verklärung der DDR-Geschichte. Nach den Medienberichten wie der 70. Jahrestag der DDR-Gründung bei der Veranstaltung im Volkshaus Pichling in Linz gefeiert wurde, in der u.a. die `Berliner Mauer als große Leistung` dargestellt wurde, fühlen wir uns in unserer ablehnenden Haltung mehr als bestätigt“, stellt ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler fest, der als Erster in Tirol wegen dieser DDR-Jubelfeier der Kommunisten Alarm schlug.