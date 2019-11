Einbruch bei Juwelier: Kostbare Ringe gestohlen

Mit dem Auto durch das Fenster oder via Seil durch das Dachfenster - wenn es um kostbare Juwelen geht, sind Diebe oftmals einfallsreich. Oder sehr gut informiert, wie der spektakuläre Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden jüngst zeigte. Oft reicht aber auch brachiale Gewalt, wie Dienstagfrüh in Graz