„Ich komme auf alle Fälle wieder zurück“

Mit dem Overtime-2:1 setzten die Eisbullen am Sonntag in ihrem 1000. Eishockeyliga-Spiel einen umjubelten Schlusspunkt. Viel schöner noch: Alex Rauchenwald, bei dem im September Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden war, verfolgte das Geschehen erstmals von der Tribüne. „Den Umständen entsprechend geht es mir sehr gut, ich habe die ersten sechs Behandlungswochen gut überstanden“, berichtet der 26-Jährige. Der vom ersten Tag an mit seiner Erkrankung ganz offen umging. „Familie, Team, Fans, Klub - alle sind für mich da“, findet es der Eisbulle einen Wahnsinn.