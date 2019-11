Nach 35 Jahren hat er sein Lebenswerk vollendet

Krippenbauen gibt mir neue Lebensfreude

Früher bot der Pensionist auch Krippenbaukurse in Schulen an. Aufgrund eines Schlaganfalls vor fünf Jahren musste er diese Passion leider aufgeben, das Krippenbauen ist dadurch zwar schwieriger zu bewältigen, damit aufzuhören kam für den gebürtigen Ebenseer jedoch nie in Frage. „Meine Arbeit an den Krippen macht mir Lebensfreude und so manchen Schicksalsschlag leichter“, erzählt der Pensionist.