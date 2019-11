Stars zu Gast in Linz auf der „Krone“-Sport Gala

Aufwärmen in der Plus City

Auch unsere WM-Medaillengewinner Verena Preiner - die sich schon zur Mittagszeit in der Plus-City aufwärmte - und Lukas Weißhaidinger genossen den Abend. Außerdem beim traditionellen Auftakt mit dabei: LH Thomas Stelzer, „OÖ-Krone“-Redaktionsleiter Christian Kitzmüller, RLB OÖ-General Heinrich Schaller, Energie AG-General Werner Steinecker, PlusCity-Eigentümer Ernst Kirchmayr, Fitnesscompany-Boss Gottfried Wurpes, Wohnbau2000-Direktor Jörg Rigger, der ehemalige Teamtormann Michael Konsel und ORF OÖ-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer.