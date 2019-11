Stadt im Schatten der Gewalt

Zu gleich zwei schweren Gewaltdelikten kam es diese Woche in und um Wiener Neustadt. Bereits am Mittwoch soll ein 26-jähriger Türke seine Gattin in deren Wohnung in Lichtenwörth mit einem Messer attackiert haben. Der mutmaßliche Täter wurde schnell ausgeforscht und bereits vorläufig festgenommen. Nur einen Tag später erschütterte der nächste Gewaltexzess die Region: Ein 53-Jähriger wurde in der Stadiongasse in Wiener Neustadt unweit der örtlichen Eurospar-Filiale von einem Mann und einer Frau brutal niedergeschlagen. „Die Täterin hat den Passanten von dessen Roller gestoßen und mit diesem dann auf ihn eingeschlagen. Ihr Komplize hat dem Opfer ins Ohr gebissen“, schildert der 29-jährige Lebensgefährte. Ein homophobes Motiv schließt er zudem aus und meint: „Mein Freund war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort.“ Der Tatort: Ein Platz, der von vielen Bürgern abends ohnehin gemieden wird. Die Drogen-Szene sei dort beheimatet, auch die Täter womöglich aus dem Milieu, heißt es.