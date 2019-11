Kranker Leonhard sucht (s)einen Retter

Wer sich testen und so möglicherweise auch Leonhard helfen möchte, kann das bei einem Infotag am 28. November von 10 bis 15 Uhr in der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt tun. „Ich bin selbst auch schon angemeldet und rufe alle Burgenländer auf, die Aktion zu unterstützen“, so Landeschef Hans Peter Doskozil.