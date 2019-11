Erstes Podest! Sensationeller 3. Platz für Truppe

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Damen am Samstag in Levi (Finnland)

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:57,57 Min. 58,78 58,79

2. Wendy Holdener (SUI) 1:59,35 +01,78 1:00,20 59,15

3. Katharina Truppe (AUT) 1:59,51 +01,94 59,64 59,87

4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:59,98 +02,41 59,96 1:00,02

5. Nina Haver-Löseth (NOR) 2:00,08 +02,51 1:00,11 59,97

6. Michelle Gisin (SUI) 2:00,74 +03,17 1:00,66 1:00,08

7. Katharina Liensberger (AUT) 2:00,81 +03,24 1:00,34 1:00,47

8. Katharina Huber (AUT) 2:00,97 +03,40 1:00,30 1:00,67

9. Martina Dubovska (CZE) 2:01,24 +03,67 1:00,76 1:00,48

10. Lena Dürr (GER) 2:01,30 +03,73 1:01,16 1:00,14

11. Emelie Wikström (SWE) 2:01,32 +03,75 1:01,22 1:00,10

12. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:01,67 +04,10 1:01,32 1:00,35

13. Sara Hector (SWE) 2:01,82 +04,25 1:01,34 1:00,48

14. Franziska Gritsch (AUT) 2:01,93 +04,36 1:01,52 1:00,41

15. Katharina Gallhuber (AUT) 2:02,03 +04,46 1:01,85 1:00,18

16. Christina Ackermann (GER) 2:02,20 +04,63 1:01,28 1:00,92

17. Maren Skjöld (NOR) 2:02,21 +04,64 1:01,71 1:00,50

18. Aline Danioth (SUI) 2:02,23 +04,66 1:01,47 1:00,76

19. Estelle Alphand (SWE) 2:02,26 +04,69 1:01,53 1:00,73

20. Paula Moltzan (USA) 2:02,36 +04,79 1:01,61 1:00,75

21. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:02,37 +04,80 1:01,38 1:00,99

22. Marlene Schmotz (GER) 2:02,38 +04,81 1:01,74 1:00,64

23. Elena Stoffel (SUI) 2:02,43 +04,86 1:01,67 1:00,76

24. Gabriela Capova (CZE) 2:02,73 +05,16 1:01,88 1:00,85

25. Erin Mielzynski (CAN) 2:02,84 +05,27 1:01,89 1:00,95

26. Martina Peterlini (ITA) 2:02,94 +05,37 1:01,61 1:01,33

27. Marina Wallner (GER) 2:03,20 +05,63 1:01,28 1:01,92

28. Nella Korpio (FIN) 2:03,48 +05,91 1:01,82 1:01,66