Trinkwasser abkochen - auch in Bad Kleinkirchheim

Jetzt muss auch in Bad Kleinkirchheim das Wasser abgekocht werden. Am Donnerstag wurde ja bereits aus Döbriach mitgeteilt, dass man wegen der Vermurungen das Wasser als Vorsorgemaßnahme abkochen soll. „Auch in Bad Kleinkirchheim muss nun das Trinkwasser bis auf weiteres - voraussichtlich bis nächste Woche - abgekocht werden“, teilt Bürgermeister Matthais Krenn aus Bad Kleinkirchheim mit.