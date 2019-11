AK rügt Zunahme von Sanktionen gegen Arbeitslose

13.900 Sanktionsfälle in OÖ

Denn in den ersten neun Monaten ist die Anzahl der Sanktionen um mehr als sechs Prozent auf 13.900 Fälle gestiegen. Kalliauer sieht dadurch den Versicherungsschutz der Arbeitnehmer als zunehmend untergraben an. Auch werde so Druck aufgebaut,prekäre, niedrig entlohnte oder gemessen an der Ausbildung des Betreffenden niedriger qualifizierte Jobs dann doch anzunehmen.