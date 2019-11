Große Malaktion für kleine Patienten

Schreibe gemeinsam mit Deinen Eltern dazu, wer und wie alt Du bist, wen Du gezeichnet hast und warum gerade er/sie deine Lieblingspflegeperson ist.· Schicke Deine Zeichnung mit der Beschreibung und Deinen Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) bis 3. Dezember an „Steirerkrone“, Münzgrabenstraße 36, 8010 Graz oder via Mail an steirer@kronenzeitung.at, Kennwort „Malaktion“. Ausgewählte Werke werden von einer Jury gekürt und in der „Steirerkrone“ veröffentlicht.