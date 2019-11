Xaver Schlager bei Wolfsburg vor Blitz-Comeback

Der Österreicher Xaver Schlager steht nach seinem Ende August erlittenen Knöchelbruch vor einem Blitz-Comeback beim VfL Wolfsburg. Der Ex-Salzburger wird am Samstag für das Bundesliga-Match bei Eintracht Frankfurt Wolfsburgs Kader angehören. „Ich will ihn für seinen großen Einsatz in der Reha belohnen“, sagte sein ihn trainierender Landsmann Oliver Glasner.