Endgültiges Aus für Thomas Cook in Deutschland

Letzte Urlauber traten im Oktober Heimreise an

Die deutsche Thomas Cook war in den Sog der Pleite der britischen Mutter geraten und hatte am 25. September Insolvenzantrag gestellt - ebenso wie am selben Tag Thomas Cook Austria. Der Veranstalter hat alle Reisen abgesagt, auch wenn sie bereits ganz oder teilweise bezahlt worden waren. Der Österreich-Ableger, der unter anderem unter der Marke „Neckermann Reisen“ Urlaube verkaufte, ist schon seit geraumer Zeit geschlossen, die letzten Thomas-Cook-Urlauber traten Ende Oktober ihre Heimreise an.