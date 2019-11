2018 gab es weltweit weniger Terroropfer

Auch in Europa, inklusive der Türkei, waren 2018 erheblich weniger Terrortote zu beklagen als noch im Vorjahr. Waren 2017 noch mehr als 200 Menschen durch die Hand von Terroristen gestorben, waren es 2018 noch 62. Das geht aus dem Globalen Terrorismus-Index der Denkfabrik IEP (Institute for Economics and Peace) hervor, der am Mittwoch in London veröffentlicht wurde.