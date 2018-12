2017 gab es weltweit weniger Terror-Opfer

Zahl in Europa mehr als halbiert

In Europa sei die Zahl der Toten durch Terroranschläge von 168 (2016) auf 81 (2017) gesunken, heißt es in dem am Mittwoch in London veröffentlichten Report. Besonders stark sei der Rückgang unter anderem in Deutschland, Frankreich und Belgien gewesen. Hierfür gebe es mehrere Gründe, kommentierte der australische Unternehmer und IEP-Gründer Steve Killelea. So habe der IS an Attraktivität verloren und Techniken zur Beobachtung von Verdächtigen seien besser geworden. In Nordamerika und Westeuropa habe aber die Gefahr durch rechtsgerichtete Täter zugenommen, heißt es in dem Bericht.