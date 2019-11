Wenn unsere Kinder Verbrechen begehen

Auch sogenannte junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 21 Jahren profitieren noch von Erleichterungen im Strafrecht. In vielen europäischen Ländern wird über eine Senkung des Alters der Strafmündigkeit diskutiert. Nach schockierenden Misshandlungen junger Straftäter in Haftanstalten geht in Österreich aber eher die Tendenz in die andere Richtung: Minderjährige sollen nur in Ausnahmefällen inhaftiert werden. Auch in anderen Ländern denken Experten so.