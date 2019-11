Meischberger oder Plech? Das ist die Konto-Frage!

Zeuge L. sagte auch aus, wie er das 2005 eröffnete Konto „Karin“ betreute und drei- bis viermal an Plech in Wien Geld übergeben habe - in bar. Auch die Einzahlungen auf das Konto seien in bar erfolgt - aus Gründen der Diskretion. Denn durch den „Schnitt“ mittels einer Bargeldeinzahlung verschwindet die Spur des Geldes. Die Hypo Investment Bank in Liechtenstein war eine Tochter der Hypo Vorarlberg, die sich im Besitz des Landes Vorarlberg befindet.