Jagdgewehr aus Dornauers Porsche beschlagnahmt

Er hat es erneut getan, er ist erneut in ein Fettnäpfchen getreten. Die Rede ist von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer. Am vergangenen Samstag hat der leidenschaftliche Jäger seinen Porsche im Parkhaus des Innsbrucker Flughafens abgestellt, um zu seinem Parteifreund Hans Peter Doskozil zum Parteitag ins Burgenland zu fliegen. Blöderweise entdeckte eine Polizeipatrouille in seinem Flitzer eine Langwaffe. Und noch blöder war, dass ein Fenster des Wagens offen stand. Für einen Langfinger wäre die Langwaffe ein gefundenes Fressen gewesen. Für die Polizei ein Grund, „amtszuhandeln“: Die Beamten beschlagnahmten kurzerhand die Waffe. Gegen Dornauer soll ein 14-tägiges Waffenverbot verhängt worden sein.