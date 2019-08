Dornauer überklebt Logo mit seinem Konterfei

Man wolle „modern und dynamisch“ aufreten und der SPÖ in Tirol ein jüngeres Outfit verpassen. Allerdings, sagt Matt, werde man sich bemühen, in Zukunft besser mit den Parteikollegen zu kommunizieren. Man wolle niemanden vor den Kopf stoßen, wenngleich für das Überkleben eines Bildes kein „Gremium“ entscheiden müsse, so Matt.