„Wirklich glücklich“: Larissa Marolt zeigt Neuen

„Grumpy Dog“

Wegen seines griesgrämigen Blicks muss er oder sie sich aber bereits den Spitznamen „Grumpy Dog“ in Anlehnung an die berühmte Instagram-Katze „Grumpy Cat“ gefallen lassen. Andere erkannten in dem Schoßhündchen einen Gremlin und rieten Marolt, den kleinen „Mogwai“ besser nicht nach Mitternacht zu füttern.