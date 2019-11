Die Suche nach dem Weg

ÖVP überlegt, wo die Prioritäten liegen sollen

Für die Stadt-ÖVP stellt sich die Frage, ob die Maßnahme sinnvoll ist. „Wir haben so viele anstehende Radprojekte“, sagt Klubobmann Christoph Fuchs (ÖVP) und fügt hinzu: „Wir haben in letzter Zeit sehr viel in der Peripherie investiert.“ Er stellt in den Raum, ob das Geld nicht in innerstädtische Maßnahmen, wie zum Beispiel einen Radtunnel durch den Mönchsberg, sinnvoller aufgehoben wäre. „Da gibt es noch einige Fragen zu klären“, so Fuchs.