Schule in Südschweden nach Explosion evakuiert

Explosionsserie in Helsingborg: Bandenkrieg?

Die Großstadt Helsingborg liegt rund 50 Kilometer nördlich von Malmö. In den vergangenen Wochen hatte es dort mehrere Explosionen gegeben, deren Hintergründe die örtlichen Ermittler im Bandenmilieu vermuten. Erst in der Nacht auf Montag war ein Gegenstand durch ein Fenster eines Wohngebäudes geworfen worden und hatte eine Detonation verursacht. Verletzt wurde niemand. Generell hat es heuer einen starken Anstieg an vorsätzlich herbeigeführten Explosionen in Schweden gegeben.