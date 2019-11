Goldene Zeiten für die steirische Pop-Musik

Publikumslieblinge und All-Stars-Projekte

Am Freitag stehen mit Gnackwatschn sowie Klumzy & Dero zwei echte Publikumslieblinge auf der Bühne. Zudem lässt das Quartett Pirates on a Boat of Love mit einer einmaligen Reunion-Show die Bühne güldern erstrahlen. Erstmals kann man auch die Grazer All-Stars-Band Rote Augen (mit Mitgliedern von The Incredible Staggers, Sado Maso Guitar Club, Son of the Velvet Rat und Jigsaw Beggars) live erleben.