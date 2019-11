Bei der „Langen Nacht“ 12.607 Besucher unterwegs

Kreatives Potenzial

Insgesamt kamen zur „Lange Nacht“ 12.607 Besucher, nur 40 weniger als im Vorjahr. Organisator Alfred Rauch lässt bei seiner persönlichen Bilanz hinter die Kulissen des beliebten Events blicken. Er lobt das große Potenzial an so vielen, kreativen Menschen im Bundesland, aber: „Ich wünsche mir, dass sich das in der Kunst- und Kulturfinanzierung niederschlägt.“ Viele Kunstschaffende würden unter prekären Bedingungen arbeiten. Bei der „Langen Nacht“ traten übrigens viele Mitwirkende ohne Gage auf: „Ohne diese Bereitschaft wäre so eine Veranstaltung nicht möglich!“