Flüchtender rast bei Rot über Ampeln: Teenager tot

14-Jähriger starb im Krankenhaus

An einer Kreuzung in der Fürstenrieder Straße wollten mehrere Jugendliche die Straße bei der Fußgängerampel überqueren - zwei von ihnen, eine 16-Jährige und ein um zwei Jahre jüngerer Bursche, wurden von dem Wagen erfasst. Beide Jugendlichen wurden schwer verletzt ins Spital eingeliefert, nachdem Polizisten am Unfallort um ihr Leben gekämpft hatten. Der 14-Jährige überstand die Wahnsinnsfahrt des 34-Jährigen nicht: Er starb gegen 0.40 Uhr im Krankenhaus.